Marijuana, eroina, ketamina e danaro. È quanto trovato dai Carabinieri di Pula a casa di un 33enne del posto.

Il blitz è scattato nella notte, dopo che i militari hanno notato il giovane in una via poco illuminata. Insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di procedere al controllo, fermandolo per un accertamento. Nel corso della perquisizione personale, il 33enne è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare.

L’operazione ha quindi confermato i sospetti dei militari: all’interno dell’abitazione, i Carabinieri, come da loro riferito, hanno rinvenuto 26 grammi di marijuana suddivisi in dosi, due grammi di eroina già confezionati, 0,4 grammi di ketamina, oltre a 640 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento della droga. L’insieme degli elementi raccolti ha rafforzato l’ipotesi di un’attività di spaccio strutturata.

Il 33enne, già noto ai militari per alcuni precedenti segnalazioni, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.