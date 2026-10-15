Due interventi dei Carabinieri nella serata di ieri, 14 ottobre, a Monastir, dove i militari sono intervenuti in due distinti episodi: un furto di generi alimentari all’interno di un esercizio commerciale e un uomo sorpreso a rovistare in un furgone.

Nel primo caso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di origine algerina, domiciliato al Centro di prima accoglienza di Monastir.

Gli accertamenti sono partiti dopo la querela presentata dal responsabile dell’attività commerciale. Le verifiche dei militari hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e di attribuire al giovane la sottrazione di alcuni prodotti alimentari dal punto vendita.

Sempre a Monastir, nella stessa serata, i Carabinieri sono intervenuti su richiesta di un cittadino che aveva segnalato la presenza di un uomo intento a rovistare all’interno di un furgone. Raggiunto il luogo indicato, i militari hanno fermato e identificato il soggetto, un 22enne di origine algerina.