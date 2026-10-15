Tragedia questa mattina al porto industriale di Cagliari, dove un operaio è stato trovato morto dopo essere rimasto schiacciato, secondo le prime informazioni, da alcuni tubi di enormi dimensioni. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, era già deceduto.

A dare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha notato il corpo e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La segnalazione ha fatto scattare la macchina dell'emergenza, ma ogni tentativo di prestare aiuto si è rivelato inutile.

Restano ancora da ricostruire le circostanze dell'incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti dello Spresal, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare quanto successo durante le attività lavorative.