Tragedia sul lavoro all'alba di oggi nella cantina sociale San Panfilo di Scerni, in provincia di Chieti, dove un operaio di 23 anni è morto durante le operazioni di pulizia delle vasche utilizzate per la lavorazione del vino. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:30.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe caduto mentre era impegnato nelle attività di pulizia, perdendo successivamente i sensi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'intossicazione provocata dalle esalazioni di anidride carbonica, ma le cause dell'accaduto restano ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Per il 23enne, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.