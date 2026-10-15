Un inseguimento lungo viale Elmas, a Cagliari, si è concluso con l’arresto di un ventenne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile nelle prime ore della mattinata, secondo quanto riferito dopo non essersi arrestato all’alt durante un posto di controllo.

Alla richiesta dei militari, il conducente avrebbe proseguito la marcia tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un breve inseguimento, terminato quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto e a identificare il giovane alla guida.

La condotta contestata riguarda la mancata osservanza dell’alt imposto dagli agenti, in violazione dell’articolo 192 del Codice della strada, che prevede l’obbligo di fermarsi all’invito delle forze dell’ordine. Oltre alle conseguenze amministrative previste dalla norma, la successiva condotta ha portato all’avvio dell’azione penale.

Nel corso delle successive perquisizioni, eseguite sul veicolo, sulla persona e nell’abitazione del ventenne, i militari avrebbero inoltre trovato della sostanza stupefacente. Per questo motivo il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.