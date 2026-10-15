Cambio al vertice della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna. Dopo due anni alla guida del Corpo nell'Isola, Nicola Micele lascia l'incarico per assumere la direzione regionale del Piemonte, con sede a Torino. Al suo posto arriva Francesco Orrù, attuale comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, recentemente nominato dirigente generale nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri.

Durante il mandato di Micele, il dispositivo regionale è stato impegnato in diverse emergenze complesse. Tra queste, il passaggio del ciclone Harry nel gennaio 2026, che ha interessato l'intero territorio sardo, e le campagne estive antincendio boschivo, che richiedono mediamente circa 2.500 interventi all'anno per incendi di vegetazione. Attività che si aggiungono agli oltre 35mila interventi di soccorso tecnico urgente effettuati ogni anno dai Vigili del fuoco in Sardegna.

Nel tracciare un bilancio dei due anni trascorsi nell'Isola, Micele ha sottolineato il valore del personale incontrato durante il mandato: "Lascio la Direzione regionale per la Sardegna dopo un biennio intenso durante il quale ho avuto modo di apprezzare quotidianamente l'alta ed indiscussa professionalità nonché la generosità dei Vigili del fuoco sardi".

Il nuovo direttore regionale Francesco Orrù

Originario di Mogoro, in provincia di Oristano, Orrù è un ingegnere elettrotecnico entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1995, iniziando il proprio percorso professionale al Comando di Sassari. Nel corso della carriera ha diretto diversi Comandi provinciali, tra cui quelli di Asti, Cuneo, Alessandria, Cagliari, dove ha prestato servizio dal 2019 al 2021, Perugia, Genova e Torino, incarico assunto nel giugno 2025.

Il suo percorso comprende anche esperienze nella gestione delle grandi emergenze nazionali. Nel 2012 ha diretto il Centro operativo avanzato di San Prospero durante il terremoto in Emilia, mentre nel 2016-2017 ha guidato il Nucleo Interventi Speciali durante il sisma che ha colpito il Centro Italia.

Esperto di prevenzione incendi e di rischio di incidente rilevante, Orrù ha coordinato numerosi gruppi di lavoro regionali e nazionali. Da circa trent'anni svolge inoltre attività di docenza ed è autore di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche.

L'assunzione del nuovo incarico rappresenta per lui anche un ritorno alle origini professionali: "Rientrare in Sardegna è per me, prima di tutto, un ritorno a casa - ha detto Orrù - Qui ho mosso i primi passi nel Corpo, al Comando di Sassari. Conosco bene la professionalità, la generosità e lo spirito di servizio dei Vigili del fuoco sardi, così come le sfide di un territorio tanto straordinario quanto impegnativo, a partire dalla lotta agli incendi boschivi".