Un neonato di circa un anno, affetto da una grave patologia e in imminente pericolo di vita, è stato trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari all’Ospedale Bambino Gesù di Roma grazie a un volo dell’Aeronautica Militare.

Il trasporto sanitario è stato effettuato con un velivolo G650 del 31° Stormo, decollato nel pomeriggio dall’aeroporto di Ciampino dopo le procedure di urgenza necessarie. L’aereo è atterrato ad Alghero, dove il piccolo paziente – costantemente monitorato da un’equipe medica e accompagnato dalla madre – è stato imbarcato e trasferito a Roma.

All’arrivo a Ciampino, ad attendere il bambino c’era un’ambulanza che lo ha condotto immediatamente al Bambino Gesù per il ricovero.

Il volo salva-vita è stato attivato dalla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Sassari, e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.