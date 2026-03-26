Durante la mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Serramanna, con il supporto determinante dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno messo in atto un mandato di arresto emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di una donna di 33 anni residente nella zona.

La decisione restrittiva deriva da una richiesta di intensificazione della pena alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, a cui la donna era precedentemente soggetta, presentata dai militari dell'Arma e approvata dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. La donna dovrà ora scontare una pena residua di tre anni, cinque mesi e ventuno giorni di detenzione, come conseguenza di condanne definitive per violenza domestica e per reati legati al possesso e alla distribuzione di sostanze stupefacenti, avvenuti a giugno del 2018 proprio nel comune di Serramanna.

Dopo essere stata rintracciata dai militari, la 33enne è stata portata in caserma e, dopo le procedure di rito, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.