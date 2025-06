Una comunità sconvolta piange la morte di Mariano Olla, il sedicenne trovato senza vita in riva al mare davanti alla spiaggetta del parcheggio Cuore, tra Sant’Elia e il porticciolo di Su Siccu, a Cagliari.

A riassumere il dolore di Sestu, dove il giovane si era trasferito da qualche anno, è il messaggio diffuso sui social dalla sindaca Paola Secci: “Una triste e dolorosa notizia ci giunge inaspettata. Ciao caro dolce ragazzo che hai lasciato prematuramente la vita terrena. La nostra comunità è vicina alla famiglia e si stringe ad essa in preghiera con un forte abbraccio. Riposa in pace Mariano”.

Il corpo del ragazzo, a torso nudo, con indosso solo pantaloncini e scarpe, è stato ritrovato sabato mattina a pochi metri dall’acqua. Nella notte precedente, proprio in quella zona, si stava svolgendo una festa: non è però certo che Mariano vi abbia partecipato.

Le indagini della Polizia sono in corso, con diversi testimoni già ascoltati. Nessuna pista è esclusa. Una delle ipotesi è che il decesso possa essere avvenuto nell’area interna del porticciolo, frequentata fino a tarda ora per via dei locali, e che il corpo sia stato poi trascinato dalla corrente.