È stata denunciata per porto ingiustificato di arma da taglio una donna di 54 anni, disoccupata, residente a Cagliari e domiciliata a Sestu, già nota alle forze dell’ordine. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace, dopo una segnalazione proveniente dal pronto soccorso dell’ospedale “G. Brotzu”.

Secondo quanto ricostruito finora, e nel rispetto della presunzione di innocenza, la donna sarebbe stata vista aggirarsi con un coltello in mano nella sala d’attesa del pronto soccorso, per poi allontanarsi a piedi. A dare l’allarme è stata una guardia giurata in servizio presso la struttura.

I militari, giunti rapidamente sul posto, l’hanno rintracciata nelle immediate vicinanze e sottoposta a perquisizione personale. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un coltello a serramanico lungo 21 centimetri complessivi.

L’attività rientra nella costante azione di controllo del territorio svolta dai Carabinieri, “per garantire la sicurezza dei cittadini, anche nei pressi delle strutture sanitarie”. Le indagini sono ancora in corso e restano aperti ulteriori accertamenti.