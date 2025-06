È di un giovane di sedici anni residente a Sestu, il cadavere rinvenuto questa mattina vicino alla riva di una piccola spiaggia presso il porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari.

Le circostanze della morte non sono ancora chiare: secondo le prime informazioni, non sono state infatti riscontrate evidenze di violenza sul suo corpo e la Polizia sta lavorando per ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane, inclusa la possibilità che qualcuno fosse con lui al momento della tragedia.

Il corpo è stato trasportato all'obitorio del Brotzu e un'autopsia è stata programmata per lunedì mattina.