Nurri si prepara a vivere una giornata di lutto e raccoglimento per l’ultimo saluto al piccolo Lorenzo Spano, il bimbo di tre anni e mezzo morto domenica nelle campagne del paese dopo essere stato travolto accidentalmente da un trattore. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il pomeriggio di martedì 26 maggio, dalle 15 fino al termine delle esequie.

La tragedia si è consumata in località Guzzini. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe avvicinato al padre mentre quest’ultimo stava effettuando una manovra con il trattore lungo una strada sterrata. Durante la retromarcia il mezzo avrebbe colpito il piccolo con la ruota posteriore. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei genitori. Sul posto sono intervenuti 118, elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Il padre sarà indagato per omicidio stradale come atto dovuto, mentre il trattore è stato sequestrato. Sotto shock la madre del bambino, originaria di Senorbì e in attesa del secondo figlio, trasportata in ospedale dopo un malore.

Nel provvedimento firmato dal sindaco si sottolinea come “l’intera comunità è rimasta profondamente scossa dalla prematura e tragica scomparsa del piccolo”. L’amministrazione ha invitato attività commerciali e scuole del plesso di Nurri a sospendere le attività durante la cerimonia funebre, in segno di partecipazione al dolore della famiglia.

Anche fra Simone Murgia ha voluto ricordare Lorenzo: “Riposa, piccolo Lorenzo, da lassù sarai la forza dei nostri cuori”.