Un gesto di straordinario altruismo che ha salvato una vita. Giuseppe Sionis, aviere dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, è stato insignito a Firenze del prestigioso Scudo di San Martino, onorificenza conferita a coloro che si distinguono per atti di generosità, coraggio e solidarietà.

Il riconoscimento arriva per un gesto tanto silenzioso quanto eroico: la donazione del midollo osseo, grazie alla quale Sionis ha salvato la vita di una persona sconosciuta.

A esprimere l’orgoglio della comunità è la sindaca Monica Cadeddu, che ha voluto dedicare a Sionis parole di profonda gratitudine: “Con profondo orgoglio e sincera emozione, a nome di tutta la comunità di Decimomannu, desidero rivolgere le più sentite congratulazioni a Giuseppe Sionis per questo riconoscimento. Il tuo gesto racchiude il senso più autentico delle parole umanità, coraggio e solidarietà. Hai scelto di donare una parte di te stesso per ridare speranza e vita a chi non conoscevi, compiendo un atto che parla al cuore di tutti noi".

La sindaca ha poi aggiunto: “Sei l’esempio di una generosità silenziosa ma immensa, di quella forza gentile che rende grande una persona e orgogliosa un’intera comunità. Grazie per l’esempio che ci offri, per la luce che porti e per il valore che dai ogni giorno al significato di 'servizio verso gli altri'. Con il tuo gesto ci ricordi che, davvero, si può andare con valore verso le stelle”.

La 42ª edizione della Cerimonia di Consegna degli Scudi di San Martino si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Vecchio, alla presenza delle autorità civili e militari.