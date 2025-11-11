Un sasso contro la vetrata del nuovo campo da padel di Bultei, il primo realizzato in Goceano e ancora in attesa di inaugurazione. È questo il gesto vandalico che ha provocato amarezza e delusione nel sindaco Daniele Arca, che ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto con un post sui social.

Il primo cittadino si è rivolto direttamente alla comunità con un messaggio chiaro e di riflessione, "Io capisco le ragazzate, le ‘cazzate’ – nel senso minimale del termine –, l’agitazione creata da quel bicchiere di troppo. Ma è possibile che possa mancare totalmente il buon senso nella tutela di un bene pubblico, tra l’altro destinato ai giovani? Campo da padel, primo in Goceano, ancora neanche inaugurato. Non una bellissima pubblicità per il nostro paese, ma riteniamo sia giusto rendere pubblico per far sì che, chi ha commesso o chi sa, possa seriamente pensare alla gravità del gesto e sia quindi nelle condizioni di riscattarsi con altrettante azioni di senso compiuto. L’Amministrazione Comunale si è già attivata per segnalare alle autorità competenti l’atto vandalico e porre in essere azioni per evitare che questo avvenga nuovamente. Per chi non lo avesse capito: a padel si gioca con racchetta e pallina… A disposizione per un confronto".

L’amministrazione comunale ha già segnalato l’episodio alle autorità competenti e sta valutando nuove misure per evitare che simili danneggiamenti si ripetano.