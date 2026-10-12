Un prezzo del latte ovino di almeno 1,50 euro al litro in acconto, maggiori controlli sulla provenienza del latte utilizzato dall’industria, interventi urgenti sul blocco delle movimentazioni dei bovini e una strategia regionale costruita con il coinvolgimento diretto degli allevatori.

Sono alcune delle richieste portate questa mattina dai pastori sardi sotto il palazzo del Consiglio regionale, dove si è svolta un’assemblea dedicata alle difficoltà del comparto. Una delegazione degli allevatori, insieme alla presidente dell’Anci Sardegna Daniela Falconi, è stata ricevuta dai capigruppo dei partiti.

Nel documento consegnato alla politica sono contenute dieci richieste rivolte alla Regione. Il tema del prezzo del latte resta centrale, ma non è l’unico.

“Non solo prezzo del latte”, ha spiegato Fabio Pisu, uno dei portavoce del movimento. “Stiamo chiedendo anche che si inizi a ragionare per trovare una soluzione concreta per il blocco delle movimentazioni dei bovini, che sta creando grosse difficoltà alle aziende. Chiediamo che almeno possano essere movimentati verso i centri di ingrasso”.

Tra le richieste c’è anche la piena applicazione della direttiva europea 2019/633 contro le pratiche commerciali sleali, affinché i costi di produzione vengano realmente considerati nella formazione dei prezzi e il peso delle crisi non ricada ancora una volta interamente sugli allevatori.

Il clima nelle aziende, raccontano i pastori, resta pesante. “C’è tanto malessere, perché quando uno lavora e non si vede remunerato in base agli sforzi che fa è normale che ci sia malessere”, ha aggiunto Pisu.

A sottolineare il peso economico del comparto è anche Gianuario Falchi, storico portavoce del movimento indipendente. “Il problema latte deve riguardare la politica molto da vicino – sostiene – perché in Sardegna riguarda un indotto di 100mila posti di lavoro, oltre a tutte le famiglie che gravitano intorno. Alla fine è l’unica fabbrica esistente in Sardegna, che a stento riesce ad andare avanti”.

La richiesta, dunque, è che dalla Regione arrivino risposte concrete e rapide, non solo sul prezzo del latte ma sull’intero sistema che oggi mette in difficoltà allevamenti e imprese.