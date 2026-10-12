Aeroitalia ha annunciato un potenziamento della propria programmazione con nuovi voli speciali che collegheranno gli aeroporti di Alghero e Olbia con Genova e Trieste durante le festività natalizie.

L’obiettivo è aumentare le possibilità di viaggio in uno dei periodi dell’anno caratterizzati da una maggiore domanda, tra rientri, ricongiungimenti familiari e flussi turistici legati alle festività e agli eventi di Capodanno.

Di seguito, sono riportati i collegamenti previsti, con le rispettive date e i relativi orari:

· Trieste – Olbia date: 24 dicembre, 30 dicembre, 2 gennaio, 6 gennaio

· Trieste – Olbia alle ore 11:55 – 13:35 il 24 dicembre; alle ore 12:30 - 14:10 il 2 gennaio; alle ore 08:00 – 09:40 il 30 dicembre e il 6 gennaio / Olbia – Trieste alle ore 14:25 – 16:05 il 24 dicembre; alle ore 14:50 - 16:30 il 30 dicembre e il 6 gennaio

· Trieste – Alghero date: 23 dicembre, 26 dicembre, 29 dicembre, 4 gennaio

· Trieste – Alghero alle ore 11:55 – 13:35 il 23 e il 29 dicembre e il 4 gennaio; alle ore 10:30 - 12:10 il 26 dicembre / Alghero – Trieste alle ore 14:25 - 16:05 il 23 e il 29 dicembre e il 4 gennaio; alle ore 13:00 - 14:40 il 26 dicembre

· Genova – Olbia date: 24 dicembre, 30 dicembre, 2 gennaio, 6 gennaio

· Genova – Olbia alle ore 12:30 – 14:00 e Olbia – Genova il 24 dicembre e il 2 gennaio alle ore 14:40 – 16:10; il 30 dicembre e il 6 gennaio alle ore 10:20 – 11:50

· Genova – Alghero date: 23 dicembre, 26 dicembre, 29 dicembre, 4 gennaio

· Genova – Alghero alle ore 12:30 – 14:10 / Alghero – Genova alle ore 14:50 – 16:30

“Con questi nuovi collegamenti speciali per il periodo natalizio, Aeroitalia conferma la propria attenzione verso la Sardegna e verso le esigenze di mobilità dei passeggeri in una delle fasi dell’anno più importanti per i ricongiungimenti familiari e gli spostamenti verso l’Isola”, ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia, Gaetano Intrieri.

Soddisfazione anche da parte delle società di gestione degli aeroporti del Nord Sardegna. Per l’amministratore delegato Silvio Pippobello, i nuovi voli contribuiranno a rispondere alla maggiore richiesta di mobilità durante le feste e potranno intercettare anche i flussi turistici legati al Capodanno.

L’auspicio, ha aggiunto Pippobello, è che l’iniziativa possa rappresentare “un primo passo verso il consolidamento dei collegamenti e la loro progressiva estensione all’intera stagione invernale”.