Sette persone sono state multate nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Cagliari poiché guidavano monopattini elettrici senza indossare il casco protettivo; inoltre 2 biciclette a pedalata assistita che erano state modificate per superare il limite di velocità di 25 km/h, trasformandole in ciclomotori con l'aggiunta di un acceleratore, sono state sequestrate dagli agenti.

I controlli si sono concentrati sui monopattini vicino alle scuole durante gli orari di entrata e uscita degli studenti, mentre per le biciclette elettriche sono stati condotti in altre zone della città.

La polizia locale sottolinea che oltre alle sanzioni pecuniarie, queste violazioni mettono a rischio la sicurezza dei conducenti in caso di incidente. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle normative vigenti.