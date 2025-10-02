Ancora fiamme in Sardegna dove oggi, giovedì 2 ottobre sono stati registrati 22 incendi sul territorio regionale, con 5 richieste di intervento da parte della flotta aerea regionale e nazionale.

Un incendio boschivo-rurale è scoppiato nel Comune di Siris, dove le operazioni di spegnimento sono state gestite dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ales, insieme agli elicotteri delle basi CFVA di Villasalto e Fenosu. Sono intervenute quattro squadre dell'Agenzia Forestas, due squadre di protezione civile di Oristano e i Vigili del Fuoco di Cagliari. Inoltre, due Canadair sono giunti da Olbia e Ciampino.

Un incendio rurale è divampato nel Comune di Carbonia, località R.Casas. Il personale della Stazione del Corpo forestale di Carbonia, supportato dal personale CFVA di Iglesias, ha coordinato le operazioni. Sei squadre di volontari di protezione civile di Iglesias, Gonnesa, Sant'Antioco, Villamassargia e Sant'Antioco, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia, sono intervenute sul posto.

Un altro incendio rurale è stato segnalato nel Comune di San Basilio, in località Pinne Mairana. Il personale del GAUF di Cagliari, con l'elicottero dalla base CFVA di Villasalto, ha gestito le operazioni di spegnimento. Una squadra di Protezione Civile di Sant'Andrea Frius è intervenuta sul luogo.

Nel Comune di Guamaggiore, in località Gutturru Mitza Orru, si è verificato un incendio rurale. Il personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì, insieme al personale GAUF di Cagliari e all'elicottero dalla base CFVA di Villasalto, ha coordinato le operazioni. Sono intervenute una squadra di Forestas e una squadra di volontari di Protezione Civile di Senorbì, con l'aggiunta di un Canadair da Ciampino.

Infine, un incendio rurale è stato segnalato nel Comune di Norbello. Il personale della Stazione del Corpo forestale di Ghilarza, con il supporto del GAUF di Oristano e dell'elicottero dalla base CFVA di Fenosu, ha gestito le operazioni di spegnimento. Una squadra di Forestas di Abbasanta e Sedilo è intervenuta sul luogo.