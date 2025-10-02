"Questa legislatura sta lavorando nel pieno dei suoi poteri, insieme a un Consiglio regionale che collabora. Penso alla Finanziaria che ci aspetta e a tutto quello che stiamo portando avanti su temi che interessano i sardi, a cui non interessa la decadenza".

Così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, rispondendo in merito all'attesa decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni sollevato in seguito alla dichiarazione di decadenza della governatrice, che questa mattina è stata sentita in audizione dalla commissione speciale per lo Statuto, riunita in Consiglio regionale per la sua prima seduta.

"Ai sardi - ribadisce Todde - interessano una Giunta e un Consiglio che rispondano ai cittadini sulla sanità, sui trasporti, sul fatto di poter essere rappresentati correttamente anche nei comuni, quindi la discussione sul comparto unico e la riforma sulla pubblica amministrazione regionale. Non sono assolutamente interessati a discussioni che sono in realtà legate più ai palazzi che non alle persone comuni".

La presidente chiarisce che "la Corte Costituzionale si esprimerà su un conflitto di attribuzioni, non c'entra con la mia posizione personale. Diverso sarà ovviamente il percorso che verrà fatto all'interno dei tribunali".