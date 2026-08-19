Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nella zona a tutela rinforzata istituita nel cuore della città, tra piazza del Carmine, via Sassari, piazza Matteotti e l’adiacente viale La Playa, area da tempo interessata da episodi di degrado e microcriminalità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei cittadini e garantire il regolare svolgimento delle attività economiche.

Dall’entrata in vigore della nuova ordinanza, i Carabinieri delle Stazioni competenti per territorio e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno dato immediata attuazione alle disposizioni prefettizie.

Nella serata di ieri, martedì 18 agosto 2026, e nella notte appena trascorsa, un articolato servizio straordinario di controllo del territorio ha portato all’identificazione di oltre 30 persone.

Nel corso delle verifiche, i militari della Sezione Radiomobile hanno inoltre denunciato due giovani tunisini, di 24 e 32 anni, per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa per una lite tra giovani presenti in piazza del Carmine. I Carabinieri, arrivati sul posto per sedare la lite, nata secondo quanto ricostruito per futili motivi, e procedere all’identificazione dei presenti, sarebbero stati a loro volta aggrediti con spintonamenti e lanci di oggetti.

I due giovani sono stati successivamente bloccati dai militari e riportati alla calma. Al termine degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.