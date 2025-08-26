Le palline di gelato nel cono del figlio "erano troppo piccole", un padre avrebbe quindi aggredito il gelataio lanciandogli oggetti come coni, portaconi, pos e portatovaglioli, e addirittura un cofanetto di vetro. La vicenda, riportata da Tg Com 24, sarebbe avvenuta in una gelateria di Ferrara.

L'aggressione, come riporta il quotidiano, avrebbe causato al gelataio, che è anche il proprietario del locale, la rottura di un dente e la necessità di diversi punti di sutura al labbro inferiore, oltre ai danni subiti dal negozio.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima di mezzanotte, una coppia con due bambini è entrata in gelateria, ha preso i loro gelati e sono usciti per consumarli insieme. Tuttavia, il padre non era soddisfatto delle dimensioni delle palline di gelato nel cono del figlio ed è tornato indietro per chiedere una porzione maggiore. Dopo una breve discussione, il negoziante ha accontentato l'uomo.

Ma la situazione non è terminata lì. Il padre sarebbe tornato di nuovo in gelateria per accusare il titolare di aver cercato di ingannarlo. La discussione sarebbe a questo punto rapidamente degenerata, con il cliente che avrebbe iniziato a lanciare oggetti, lasciando gli altri clienti attoniti. Dopo aver tentato di aggredire fisicamente il gelataio, ha iniziato a tirargli addosso qualsiasi cosa avesse a disposizione, mentre la moglie continuava a ripetere che le palline di gelato erano troppo piccole.

Poco dopo, la famiglia avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stata fermata immediatamente dalle forze dell'ordine, chiamate sia dagli altri clienti che dal negoziante stesso, che è stato medicato da un'ambulanza. Il proprietario del locale, come riporta Tg Com 24, ha presentato denuncia contro l'uomo per l'aggressione subita.