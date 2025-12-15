Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 15 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato un uomo di 29 anni di Cagliari, già noto alle forze dell'ordine, in seguito a un decreto di sospensione dell'affidamento ai servizi sociali e un ordine di carcerazione emessi dal Tribunale di Cagliari.



Il provvedimento è stato preso a causa di reati precedenti, tra cui furto aggravato, rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato trovato nella sua residenza dai militari e portato in caserma.

Dopo le procedure di routine, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



Questa azione rientra nell'attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri per assicurare il rispetto delle decisioni giudiziarie e proteggere la sicurezza pubblica, con particolare attenzione al rispetto delle misure alternative e delle prescrizioni imposte.