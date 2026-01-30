Paura nelle prime ore di questa mattina a Sassari, per un improvviso dissesto statico verificatosi in via Buccari. Un muro di contenimento in pietra ha ceduto, provocando il distacco di numerosi blocchi di grandi dimensioni che si sono riversati sulla sede stradale sottostante.

Il crollo ha colpito e danneggiato gravemente due auto regolarmente parcheggiati lungo la strada. Fortunatamente, al momento del cedimento non transitavano pedoni e non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla verifica delle condizioni di stabilità della struttura, al fine di scongiurare ulteriori crolli e garantire l’incolumità pubblica.

L’area interessata è stata delimitata per consentire le operazioni di sicurezza e le successive valutazioni tecniche.