In un clima di riconoscenza e tanta partecipazione, nella mattinata di ieri, giovedì 29 gennaio, il Questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, ha incontrato i poliziotti collocati in quiescenza nel corso del 2025 per raggiunti limiti di età, in occasione della consegna delle medaglie di commiato fatte pervenire dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Durant l’incontro, il Questore ha ripercorso i principali momenti della carriera professionale dei colleghi, soffermandosi sull’impegno, la dedizione e il senso del dovere dimostrati nel corso degli anni al servizio dell’Amministrazione e della collettività. Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutti i poliziotti per il contributo offerto alla tutela della sicurezza e alla difesa dei valori istituzionali.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei Dirigenti degli Uffici, ultime sedi di servizio dei dipendenti, dimostrando il profondo legame che unisce l’Amministrazione ai suoi appartenenti anche al termine del servizio attivo.