Da tempo gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile lo tenevano sotto controllo, seguendone i movimenti e monitorando la sua abitazione che, come spiegato dagli investigatori, fungeva da base per custodire droga.
Nel mirino della Polizia è finito un 31enne di Cagliari che, secondo l'accusa, aveva trovato un modo singolare per consegnare sostanze stupefacenti in città: sfruttava il proprio lavoro di rider.
Ieri mattina, martedì 12 agosto, i poliziotti hanno perquisito la sua casa, trovando 250 grammi di marijuana, 110 grammi di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 10.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
Il 31enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Questa mattina, dopo l’udienza per direttissima, il G.I.P. ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di firma.