Durante la notte scorsa, due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di San Sperate: si tratta di un 20enne di Decimomannu e un 21enne di Ussana, entrambi disoccupati e accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga.



L'arresto è avvenuto durante un normale controllo del territorio quando i Carabinieri hanno notato una manovra rischiosa compiuta da un'autovettura a noleggio nel centro abitato. Dopo aver fermato il veicolo per un controllo, il comportamento dei passeggeri, uno dei quali era già noto alle forze dell'ordine, ha sollevato sospetti e ha portato a ulteriori indagini.



Una perquisizione sia personale che veicolare ha portato al ritrovamento di una considerevole somma di denaro contante, oltre 12.000 euro, insieme a 52 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina, considerate incompatibili con la condizione di disoccupazione dei fermati.



Successivamente, la casa dei due giovani è stata perquisita, rivelando altri 346 grammi di hashish, suddivisi in panetti e involucri, bilancini di precisione e materiale per la confezione delle dosi.



La droga e il denaro sono stati sequestrati e, dopo le procedure legali, i due arrestati sono stati trattenuti presso la Compagnia Carabinieri di Iglesias in attesa del giudizio immediato fissato per la mattinata odierna.



