"Seguo con attenzione gli effetti della tempesta Harry che si è abbattuta colpendo il Sud e le Isole". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito all'ondata di maltempo che ha coinvolto Sardegna, Sicilia e Calabria nelle ultime ore.

"Il governo - prosegue Tajani - ha chiesto lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna. Sono in contatto con i presidenti Schifani, Occhiuto e Todde. Pronti a fornire tutto il sostegno necessario alle famiglie evacuate e a chi ha subito danni".

"Proporremo di attivare il fondo di solidarietà europeo. Grato alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti i soccorritori", conclude.