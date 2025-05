Il Rotary Club Cagliari Nord, la delegazione sarda di Aidda e l'associazione Insieme si può hanno unito le forze per organizzare una serata di raccolta fondi dal titolo "Insieme per la Sla". L'evento si è svolto nel suggestivo giardino d'inverno dell'Hotel Villa Fanny a Cagliari, con la partecipazione attiva della comunità locale con l'obiettivo di sostenere progetti a favore dei malati di Sla e dei loro caregiver, veri pilastri nella battaglia quotidiana contro questa difficile patologia.

Un gesto di grande generosità è stato quello dei due chef Filippo Monaco e Gabriele Serra, che hanno messo a disposizione il loro talento culinario per sostenere questa importante causa. Il presidente di Insieme si può, Giuseppe Lo Giudice, ha sottolineato: "I due chef hanno donato il proprio talento per una causa che tocca da vicino molte famiglie sarde, dimostrando quanto la cucina possa essere strumento di condivisione, solidarietà e impegno sociale".

La Sclerosi laterale amiotrofica colpisce in modo significativo la popolazione della Sardegna, con un numero di casi tra i più alti d'Italia. Questa realtà coinvolge non solo i malati stessi, ma anche le loro famiglie, che spesso si trovano ad affrontare da sole un percorso di cura lungo e faticoso. In questo contesto, il ruolo dei caregiver, che garantiscono assistenza continua e supporto emotivo ai pazienti, risulta fondamentale, ma spesso non ricevono il sostegno necessario. Grazie alla generosità dei partecipanti, l'evento è riuscito a raccogliere fondi che saranno destinati a progetti di supporto psicologico, formativo e organizzativo rivolti proprio a coloro che si prendono cura quotidianamente dei malati, al fine di alleviare il peso fisico e mentale che devono affrontare ogni giorno.

"Una serata speciale - commenta Claudia Rabellino, presidente del Rotary club Cagliari nord - che dedichiamo memoria del nostro socio fondatore Enrico Giua Marassi, esempio di impegno rotariano in favore dei più fragili".