Una donna sudafricana è stata condannata all'ergastolo per aver venduto sua figlia di soli 6 anni. La madre della bambina, insieme al suo compagno e a un loro amico, come riporta Tg Com 24, sono stati dichiarati colpevoli di rapimento e traffico di esseri umani.

La scomparsa della bambina nel febbraio del 2024 aveva scatenato una vasta operazione di ricerca condotta dalla polizia sudafricana, ma purtroppo la bambina non è mai stata ritrovata.

Durante il processo, una testimone avrebbe rivelato che la donna avrebbe confessato di aver venduto la propria figlia a uno sciamano per 1000 dollari, che voleva la bambina per le sue parti del corpo. Il giudice ha così stabilito che la piccola era stata venduta per schiavitù o "pratiche simili alla schiavitù".