Nella mattinata di oggi, i Carabinieri Subacquei del Comando Provinciale di Cagliari hanno completato un intervento di recupero di reti da pesca abbandonate, nasse e altri attrezzi dispersi sui fondali dell’Area Marina Protetta di Villasimius. L’operazione, pianificata con cura, ha richiesto l’impiego coordinato di personale specializzato, mezzi nautici e attrezzature subacquee, garantendo un’azione rispettosa dell’habitat marino.

L’attività rientra in un più ampio programma di monitoraggio, prevenzione e bonifica condotto dall’Arma in collaborazione con enti e istituzioni locali impegnate nella tutela dell’ambiente marino. Particolare rilievo istituzionale ha avuto la presenza del Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, che ha seguito in prima persona le operazioni a bordo della motovedetta. “Il lavoro dei Carabinieri subacquei dimostra elevata professionalità e precisione tecnica, garantendo sicurezza e protezione dell’ecosistema marino”, ha commentato il Prefetto.

Le operazioni, concordate con la Responsabile dell’Area Marina Protetta, Valeria Masala, hanno riguardato diverse zone selezionate sulla base di ricognizioni precedenti e segnalazioni di operatori marittimi e associazioni ambientaliste. I sommozzatori hanno effettuato immersioni a varie profondità, recuperando reti e nasse abbandonate che rappresentano una minaccia per la fauna ittica e la navigazione. Tra gli animali liberati durante le operazioni, alcune cernie e stelle marine hanno potuto tornare libere nei loro habitat.

Il materiale recuperato è stato trasportato a terra e consegnato ad enti autorizzati per il corretto smaltimento, completando il ciclo di bonifica. L’intervento rafforza l’impegno costante dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente e della sicurezza costiera, a beneficio delle comunità locali e del comparto turistico.

Il Comando Provinciale di Cagliari annuncia che le attività proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori ricognizioni e interventi mirati, continuando a proteggere i fondali dell’area marina e la biodiversità che li caratterizza.