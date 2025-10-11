“Mio marito è un signore, non merita di essere nelle vostre bocche malefiche”.

Da ieri non si parla d’altro. La voce di un presunto tradimento consumato durante il ricevimento di nozze in una struttura della Riviera del Corallo ha scatenato un vero e proprio terremoto di commenti, pettegolezzi e messaggi sui social.

Secondo quanto riportato da alcuni siti e pagine locali, il novello sposo sarebbe stato sorpreso dalla moglie in compagnia di un’altra donna proprio durante la festa di matrimonio. A rendere la storia ancora più clamorosa, l’indiscrezione secondo cui l’altra protagonista della vicenda sarebbe una parente della sposa, e che il fatto sarebbe avvenuto nella stanza riservata alla coppia per la prima notte di nozze.

Nessuna conferma ufficiale, ma il racconto, diffuso in poche ore, ha fatto rapidamente il giro della città, diventando argomento di discussione.

A cercare di mettere un punto alla vicenda è stata la diretta interessata, la sposa, che ha pubblicato un lungo post su Facebook per difendere il marito e respingere le illazioni:

“Dopo un matrimonio da sogno dovevate per forza inventare qualcosa per rovinare il nostro giorno. Sappiate che non ci riuscirete nemmeno così. Mio marito, oltre a essere una persona meravigliosa, è un signore e non merita di essere nelle vostre bocche malefiche.

Continuate a sparlare e sentitevi anche liberi di mandare calunnie alla Nuova Sardegna, se questo vi fa stare meglio… tanto scoprirò a breve chi è la fonte.

E poi parleremo di persona. Questo paese è sempre più raccapricciante”.

Un messaggio diretto e pieno di amarezza, che ha subito raccolto decine di commenti e reazioni.

Tra chi la sostiene e chi continua a speculare, il caso ha ormai travalicato i confini della cronaca rosa, trasformandosi nell’ennesimo esempio di quanto velocemente, e spesso senza riscontri, una voce possa diventare notizia virale.