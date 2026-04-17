A partire dal prossimo 20 aprile e fino ai primi giorni di agosto, il Pronto Soccorso del Policlinico Duilio Casula sarà soggetto a lavori urgenti e indispensabili in alcune aree.

Il primo intervento coinvolgerà l'area antistante la shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie, fino a metà maggio. La seconda fase riguarderà l'area di fronte alla sala gessi, fino a metà giugno. La terza fase si concentrerà sulla pavimentazione della camera calda, fino ai primi di luglio. Infine, la pavimentazione di altre medicherie, sempre di fronte alla shock room, sarà realizzata entro i primi di agosto. Si precisa che i tempi indicati sono approssimativi e cautelativi.

Questi interventi sono necessari dopo anni di intenso utilizzo e saranno fondamentali per migliorare l'accoglienza e garantire maggiore sicurezza durante le procedure di assistenza.

L'Azienda si scusa anticipatamente per eventuali disagi che i lavori potrebbero causare, in particolare per i possibili ritardi nell'attesa dei pazienti non urgenti.