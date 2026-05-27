Le alte temperature degli ultimi giorni hanno fatto sì che riprendessero gli sbarchi in Sardegna: ieri, martedì 26 maggio, sono sbarcati infatti in 41, inclusi donne e bambini, lungo le coste del Sulcis.

Il primo gruppo è stato individuato a Carloforte ed era composto da 13 persone, tra cui un minore. Le autorità li hanno rintracciati lungo la provinciale 103 all'alba, mentre il secondo sbarco si è verificato nel pomeriggio a Sant'Antioco, con otto uomini e una donna.

Successivamente, altri 11 migranti sono giunti a Maladroxia, seguiti da tre donne, tre bambini e due uomini vicino a Chia Laguna a Domus de Maria. Tutti i migranti sono stati trasferiti al Centro di prima accoglienza di Monastir a Cagliari.