Domani sera, giovedì 20 novembre, la torretta del Bastione di Saint Remy si illuminerà di blu in un gesto simbolico di grande significato, poiché il Comune di Cagliari si unisce alla campagna "Go Blue" promossa da UNICEF Italia e ANCI per celebrare la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.Quest'iniziativa intende commemorare l'approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un documento cruciale che garantisce i diritti, la dignità e il benessere dei giovani. L'illuminazione del Bastione mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di conoscere e rispettare questi diritti nella vita quotidiana, all'interno delle famiglie, delle scuole e delle comunità.Per questo motivo, l'Amministrazione comunale ha modificato il programma delle illuminazioni, confermando che il Bastione si colorerà di viola lunedì 24 novembre 2025, in occasione della Giornata mondiale del Tumore al Pancreas, dimostrando così il suo impegno.Due giorni, due colori, due messaggi diversi ma con un obiettivo comune: sottolineare che la consapevolezza e l'attenzione collettiva possono fare la differenza.