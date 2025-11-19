Oggi, durante l’udienza generale, papa Leone ha voluto rivolgere un pensiero speciale ai pescatori italiani in occasione della Giornata Mondiale della Pesca, che ricorrerà venerdì prossimo.

"Desidero ricordare i pescatori, in occasione della Giornata Mondiale della Pesca, che ricorrerà venerdì prossimo: Maria, Stella del mare, protegga i pescatori e le loro famiglie", ha detto il Pontefice salutando i pellegrini di lingua italiana.

Il Papa ha poi aggiunto un pensiero dedicato ai più piccoli: "Il mio pensiero va anche ai Bambini, che avrò la gioia di incontrare nella Giornata loro dedicata in programma dal 25 al 27 settembre 2026".

Durante l’udienza, papa Leone ha inoltre rivolto saluti calorosi ai numerosi gruppi e realtà presenti in piazza, "Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana, in particolare saluto i partecipanti alla Conferenza Internazionale dello Scautismo, l’Associazione Il Testimone del volontariato d’Italia, i gruppi di Propeller Club italiani, la Marina Militare di Taranto, il Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito, gli alunni delle Scuole delle Maestre Pie Venerini, il gruppo dell’UNITALSI, i fedeli di Lauria e quelli di Arena Bianca".

Un messaggio che unisce attenzione verso chi lavora nei mari e verso le nuove generazioni, confermando l’impegno del Papa verso la comunità italiana e i suoi valori.