Durante la mattinata di oggi, mercoledì 19 novembre, è stata confermata la validità dell'arresto effettuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari per detenzione a fini di spaccio. Durante l'udienza, il 32enne di origine marocchina, già noto alle Forze di Polizia e residente nel territorio di Cagliari, ha optato per il patteggiamento della pena.



L'arresto è scaturito dall'osservazione attenta dei militari che, mentre passavano per via Malta, hanno notato due uomini seduti su un muretto in atteggiamento sospetto. Decisi a investigare ulteriormente, i carabinieri hanno invertito la direzione del loro veicolo e si sono avvicinati per un controllo più approfondito. Tuttavia, alla vista della loro auto di servizio, entrambi gli uomini sono fuggiti: uno è riuscito a dileguarsi, mentre l'altro, prima di scappare, ha gettato a terra un bilancino di precisione presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.



È seguito un breve inseguimento durante il quale i Carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane. Durante la perquisizione personale, sono state trovate dosi di hashish e fogli di carta stagnola, utilizzati per il confezionamento della droga, insieme al bilancino abbandonato durante la fuga.



La successiva perquisizione presso l'abitazione dell'indagato ha portato al rinvenimento di ulteriori dosi di sostanza stupefacente, confermando i sospetti sull'attività illecita. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato alla Stazione Carabinieri di Cagliari–San Bartolomeo.