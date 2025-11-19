Avrebbe costretto un compagno di scuola a dargli una felpa e uno zaino attraverso minacce, anche trasmesse tramite messaggi su un'App di messaggistica istantanea, così a Dolianova, durante il pomeriggio di ieri, martedì 18 novembre, un 16enne è stato arrestato per estorsione dai Carabinieri della locale stazione.



Secondo quanto emerso, l'accaduto sarebbe avvenuto durante la pausa scolastica di ieri mattina, e i professori, già a conoscenza di episodi simili segnalati dalla giovane vittima in passato, hanno immediatamente chiamato i Carabinieri. Gli agenti sono intervenuti rapidamente alla scuola e hanno trovato gli oggetti rubati nello zaino del 16enne.



Dopo aver ricostruito l'accaduto, il ragazzo è stato portato in caserma e successivamente condotto in un centro di accoglienza per minori nella provincia di Cagliari, come deciso dall'Autorità Giudiziaria per i Minorenni.



Questa operazione rientra nell'impegno costante dei Carabinieri nel proteggere i giovani e nel monitorare costantemente il territorio per prevenire e contrastare qualsiasi forma di comportamento deviante tra i minori.