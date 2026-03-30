La lista civica “Simaxis FUTURA” si presenta alle prossime elezioni amministrative con un progetto politico che punta, secondo i promotori, a ricostruire unità e coesione in un tessuto sociale definito frammentato. Il gruppo propone un approccio orientato all’ascolto, alla partecipazione e alla collaborazione tra le diverse componenti della comunità locale.

Alla guida della lista è stato indicato il candidato sindaco Ignazio Addari, presentato come figura con esperienza amministrativa e competenze tecniche maturate sia in ambito professionale sia nel servizio pubblico. Secondo la lista, la sua candidatura nasce anche dall’intenzione di valorizzare un gruppo dirigente giovane e di promuovere una nuova fase amministrativa.

Nel suo intervento, Addari ha sottolineato il valore del servizio alla comunità e dell’esperienza maturata nel corso della sua carriera:

“Dalla mia lunga carriera come Vigile del Fuoco e dalla decennale esperienza come vicesindaco ho imparato che essere presente per una comunità significa agire con umiltà, onestà e senso di responsabilità, anteponendo il bene comune a qualsivoglia interesse personale. La mia ambizione è quella di far emergere le competenze dei giovani nell’ottica di valorizzare le potenzialità inespresse del nostro territorio”.

Tra i principali punti programmatici della lista figura il rafforzamento della coesione sociale attraverso il dialogo costante con i cittadini e con le realtà del terzo settore.

Sul piano urbanistico, il programma prevede interventi di rigenerazione urbana e recupero di spazi pubblici da restituire alla comunità. In particolare, viene indicato il recupero dell’ex mercato civico, con l’ipotesi di trasformarlo in una galleria pedonale moderna per ampliare il centro del paese. È inoltre prevista l’elaborazione di un Piano Urbano della Mobilità pedonale e sostenibile per migliorare i collegamenti tra servizi e aree pubbliche.

Un ulteriore obiettivo strategico riguarda la creazione di una comunità energetica rinnovabile e la realizzazione di un centro diurno integrato per anziani. Nel programma rientrano anche iniziative legate alla cultura, all’identità locale e alla valorizzazione della produzione agricola. In questo contesto si punta al riconoscimento di Simaxis come “Città del riso” e alla promozione del turismo di prossimità, con particolare attenzione al patrimonio storico e archeologico del territorio e alla valorizzazione della frazione di San Vero Congius come “borgo storico diffuso”.

Il curriculum di Addari evidenzia un lungo percorso professionale all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con incarichi di crescente responsabilità: Capo Squadra nel 1995, Capo Reparto nel 2007 e Capo Turno Provinciale fino al 2015, anno in cui ha superato il concorso da Ispettore Antincendi Esperto.

Nel corso della carriera ha acquisito competenze specialistiche in ambito NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) e ha partecipato a numerosi interventi di soccorso tecnico urgente. Ha inoltre svolto attività di istruttore presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma e in diversi comandi territoriali, contribuendo alla formazione del personale operativo.

Nel 2016 ha preso parte alle attività di emergenza in occasione del sisma che ha colpito l’Italia centrale, occupandosi anche del coordinamento di interventi su beni storici e culturali danneggiati.

Diplomato geometra, Addari ha affiancato all’attività professionale un impegno civico nel Comune di Simaxis, dove ha ricoperto per dieci anni il ruolo di vicesindaco, partecipando attivamente a iniziative sociali e sportive del territorio.

La lista “Simaxis FUTURA” conclude presentando il proprio progetto come una proposta di rinnovamento amministrativo basata su partecipazione, competenze e valorizzazione delle risorse locali.