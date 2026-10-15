Un traguardo speciale: Cagliari festeggia i 101 anni del signor Luciano Pirodda, che ha superato il secolo di vita circondato dall’affetto e dagli auguri dell’Amministrazione comunale.

A rappresentare la città in questa occasione speciale è stato l’assessore Carlo Serra, che ha condiviso con Luciano questo momento significativo, portandogli gli auguri della comunità cagliaritana.

Un compleanno che va oltre il semplice conteggio degli anni e diventa occasione per celebrare il valore della memoria, dell’esperienza e delle storie personali che attraversano le generazioni. Con i suoi 101 anni, Luciano Pirodda rappresenta una testimonianza preziosa di un secolo di cambiamenti, vissuti e ricordi.

L’omaggio dell’Amministrazione comunale rinnova così il legame tra Cagliari e i suoi cittadini più longevi, custodi di esperienze che appartengono non soltanto alle loro famiglie, ma anche alla storia della comunità.

A Luciano Pirodda vanno gli auguri di buon compleanno e l’abbraccio ideale di tutta la città per questo bellissimo traguardo.