Una lite in famiglia e la scoperta di oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti. È quanto accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, a Domusnovas, dove un 28enne del posto è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villamassargia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Iglesias, intervenuti intorno alle 3 dopo una chiamata al 112 che segnalava un’accesa discussione in ambito familiare.

Nel corso dell'operazione, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, occultati all’interno dell’abitazione e nella disponibilità del giovane. Sequestrato anche il materiale necessario al confezionamento della droga.

Ma gli accertamenti non si sarebbero fermati al ritrovamento delle sostanze. Nel corso delle successive attività informative e delle testimonianze raccolte, sarebbe emerso anche un quadro di presunte condotte violente e persecutorie che il 28enne avrebbe messo in atto, in più occasioni, nei confronti dei familiari conviventi.

Alla luce degli elementi raccolti, è stata quindi attivata la procedura prevista dal Codice Rosso, il percorso di tutela dedicato alle vittime di violenza domestica e di genere.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.