Un furto in un distributore automatico si sarebbe trasformato in una rapina ai danni della titolare dell’attività commerciale. È quanto accaduto nel pomeriggio dello scorso lunedì 12 ottobre 2026 in un comune della provincia di Oristano, dove un minorenne è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe agito insieme ad altri due ragazzi, forzando un distributore automatico di bevande installato all’interno di un esercizio commerciale e sottraendo prodotti per un valore complessivo di circa 80 euro.

La titolare si sarebbe accorta di quanto stava accadendo, ma, nel tentativo di assicurarsi la fuga e mantenere la disponibilità della refurtiva, secondo una prima ricostruzione, il minorenne l’avrebbe spintonata e strattonata. Fortunatamente, la donna non avrebbe riportato lesioni.

L’allarme ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente e di rintracciare il sospettato poco dopo i fatti, procedendo al suo arresto. Le successive attività investigative hanno consentito di individuare anche gli altri due presunti complici, entrambi denunciati in stato di libertà. Uno dei due è maggiorenne.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno inoltre recuperato e sequestrato gli arnesi da scasso utilizzati. I danni provocati al distributore automatico sono ancora in fase di quantificazione.

Al termine delle formalità di rito, il minorenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Quartucciu, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.

L’intervento si inserisce nell’attività dell’Arma dei Carabinieri per la tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori economici, attraverso azioni di prevenzione e contrasto ai reati.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del successivo processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.