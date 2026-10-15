Due milioni di euro per il restauro del canile comunale in via Po a Cagliari, e l'avvio del progetto per una cittadella verde dedicata agli amici a quattro zampe. La decisione è stata presa dall'assemblea civica, e rappresenta il primo passo di un piano complessivo del valore di circa 10 milioni di euro, mirato a migliorare la sicurezza, rinnovare e dare nuove funzionalità all'area. I dettagli dei lavori saranno definiti durante la fase di progettazione in corso.

"Con questo importante finanziamento - sottolinea l'assessora Luisa Giua Marassi - progetteremo e realizzeremo il primo lotto di un grande cantiere su via Po, strada di ingresso alla città che fa parte di un più ampio progetto su viabilità e verde tra viale Sant'Avendrace e il nuovo Parco su via San Paolo, e metteremo il primo tassello per la creazione di una cittadella degli animali".

Secondo Francesca Mulas, presidente della commissione ecologia urbana, "con circa 200 cani nei box il canile soffre oggi di sovraffollamento ed è necessario creare una struttura adeguata, accogliente e funzionale che possa servire non solo per la custodia, ma soprattutto per attività di lotta al randagismo, informazione e sensibilizzazione, accoglienza e coinvolgimento della cittadinanza nella cura degli animali e nella ricerca di nuove famiglie per loro".

Il progetto di riqualificazione di via Po terrà conto anche della presenza di numerosi resti archeologici. "Un tema che intendiamo valorizzare - conclude la Commissione consiliare - considerate le straordinarie testimonianze che il passato ci ha lasciato e che restituiranno nuove conoscenze sulla Cagliari antica".