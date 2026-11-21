Otto riconoscimenti per la sanità sarda al Lean Healthcare Award 2026, il concorso nazionale che valorizza le esperienze di innovazione e miglioramento organizzativo nelle strutture sanitarie pubbliche e private. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, dove l'Isola ha conquistato, a pari merito con la Toscana, anche il nuovo premio "Regione Lean", assegnato ai territori con la maggiore crescita di progetti presentati rispetto alla precedente edizione.

«La Sardegna, per le sue caratteristiche di regione autonoma e insulare, rappresenta un contesto particolare, nel quale proprio la condizione di insularità costituisce uno stimolo all'innovazione, sia sul piano organizzativo sia su quello tecnologico», ha dichiarato il direttore generale della Sanità Thomas Schael, sottolineando il ruolo di Ares nella diffusione della metodologia Lean nelle aziende sanitarie.

Tra i premiati, la Asl di Nuoro, seconda nella categoria "Azienda Lean", e la Asl del Sulcis, seconda per il progetto sul contrasto al sovraffollamento del pronto soccorso attraverso percorsi territoriali e telemedicina.

Riconoscimenti anche per la Asl di Oristano, premiata per la continuità tra ospedale e territorio, e per l'Aou di Sassari, nella sezione Altri. Alla Asl del Medio Campidano è andato il premio per il progetto "Safe Bed", dedicato alla gestione dei pazienti durante la degenza, mentre la Asl dell'Ogliastra è stata premiata per la Casa di Comunità Mobile. Ares ha infine ottenuto il riconoscimento per l'approccio metodologico con il progetto dell'Hub regionale del farmaco.