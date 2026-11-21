Allarme ieri sera nella base militare statunitense di Sigonella, in Sicilia, per una presunta incursione di droni. La segnalazione, diffusa su X dall'account britannico DefenceGeek, è stata ripresa da diversi media italiani.

Secondo quanto riportato, i velivoli senza pilota avrebbero sorvolato sia l'area della base sia gli alloggi. Ai voli militari americani diretti a Sigonella sarebbe stato inoltre suggerito di valutare rotte alternative.

Tra gli episodi segnalati quello di un KC135 Stratotanker, un aereo cisterna, che avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere la procedura di atterraggio e dirigersi verso Aviano. Il velivolo sarebbe tuttavia atterrato regolarmente a Sigonella.

Restano da chiarire le circostanze dell'accaduto: al momento non è noto se l'allarme sia stato effettivamente gestito dopo l'avvistamento oppure se si sia trattato di una segnalazione infondata.