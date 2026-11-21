Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato intorno alle 3 della notte in località Janna e Flore, a Siniscola. A essere coinvolta una Jaguar E-Pace, parcheggiata lungo una strada sterrata nei pressi dell'abitazione del proprietario.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, impedendo al rogo di estendersi ulteriormente.

Dai primi accertamenti e dall'analisi delle tracce lasciate dalla combustione, l'incendio sarebbe riconducibile a un possibile atto doloso compiuto da ignoti.

Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti anche i Carabinieri.