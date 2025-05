Giacomo Urtis si è sottoposto ad un intervento al seno, una mastoplastica additiva, con cui ha ottenuto un corpo ancora più femminile e che gli ha consentito di aggiungere un altro tassello al suo percorso per diventare Genny.

Il chirurgo dei vip ha parlato della sua transizione di genere in un'intervista rilasciata a Chi e ha pubblicato sui social, in anteprima, uno scatto post operazione. “Giacomo diventa Genny”, ha scritto Urtis.

“Dentro mi sento sempre me stessa”, ha confessato e ha ammesso di aver sempre percepito un “disallineamento tra il corpo e quella che ero"” Ma non è stato semplice e ancora oggi “è delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto”, ha raccontato nell’intervista.

“Avendo una cosa in più cambia tutta la prospettiva, diciamo. Ma imparerò piano piano. Di seno ho voluto una terza, niente di troppo grosso, anche perché frequento ambienti di un certo tipo, a Milano, e non mi andava di apparire troppo provocante” ha confessato al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Nell’intervista, Urtis ha parlato anche delle difficoltà incontrate in famiglia: “Come figlio unico di una famiglia molto cattolica, non era facile che i miei accettassero la mia, diciamo, disforia di genere”. In particolare, il padre non ha mai accettato un orientamento diverso dall’eterosessualità. “Quando vede i ragazzi che mi guardano si imbarazza, se mi vesto troppo da donna peggio. Mia mamma invece no, lei mi rammenda pure le calze. Eppure dovrebbero entrambi essere contenti, faccio tante cose, ho aperto cliniche, ho fatto tv, ho cantato anche a livelli alti, abito con loro, li accudisco, li faccio vivere in una villa a Milano, sono il figlio perfetto, ma un "bravo", o "brava", da mio padre mai. Sempre la faccia triste”.