Il consigliere Alessandro Sorgia, attualmente nel Gruppo Misto, aderisce a quello di Fratelli d'Italia.

L'avvicinamento era in corso da tempo e Fdi è l'approdo scelto dall'esponente cagliaritano, unico eletto nelle liste della Lega nel 2024, cui ha dato addio nell'agosto 2025 annunciando la propria autosospensione.

Sorgia aveva criticato la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni politiche e affermato di aver spesso avvertito estraneità all'interno del partito e aveva proseguito la sua attività come consigliere autonomo nel gruppo Misto, sottolineando di voler "continuare a rappresentare con serietà e determinazione le istanze dei cittadini e del territorio".

Sorgia, commercialista cagliaritano, è stato assessore comunale a Cagliari con deleghe alle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio nella giunta guidata da Paolo Truzzu, prima di approdare in Consiglio regionale.

Il passaggio verrà ufficializzato domani, giovedì 5 marzo, in una conferenza stampa. Fdi, prima forza di opposizione tra i banchi dell'Assemblea, arriva così a quota 10 consiglieri regionali, poco meno del gruppo più numeroso, quello del Pd che oggi ha 11 esponenti. A loro potrebbe aggiungersi Gian Franco Satta, l'ex assessore dell'Agricoltura che dopo l'addio ai Progressisti staziona ancora al Misto.