"Quasi il 54% dei volontari di Croce Rossa Italiana è donna. Parliamo di oltre 82.000 nonne, mamme, figlie, studentesse, lavoratrici, impegnate in vari ambiti: dalle emergenze al supporto alle persone migranti, dalle attività con le unità di strada al supporto psicosociale, fino alla gestione degli sportelli sociali e delle attività di cooperazione internazionale. Di queste, 24.303 sono giovani under 32 (il 60% del totale dei giovani Cri). A loro vanno sommate le 1.213 operatrici volontarie del Servizio Civile Universale attualmente in servizio. Insomma le donne sono una componente fondamentale del volontariato in Croce Rossa Italiana".

Sono le parole del presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, in occasione della Giornata Internazionale della donna, che si celebra oggi, domenica 8 marzo.

In una giornata in cui si ricorda la lotta per i diritti e per la parità di genere, quando molti passi avanti sono stati fatti, ma ce ne sarebbero da fare tanti altri, un dato incoraggiante che dimostra impegno e passione.

"A tutte loro, nella giornata di oggi, rivolgo - aggiunge - il mio personale grazie: grazie per essere sempre ovunque per chiunque, grazie perché attraverso il nostro emblema, ciascuna di voi dona speranza e umanità a tante persone in difficoltà, nel nostro Paese e non solo. Grazie perché con il vostro essere donne della Croce Rossa Italiana siete testimoni dei nostri princìpi e della nostra opera umanitaria, di un'azione fatta di preparazione e competenza, braccia, gambe e, soprattutto, tanto cuore".