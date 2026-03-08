Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Questura di Cagliari ha voluto dedicare un pensiero speciale a tutte le donne della Polizia di Stato che operano in provincia.

“Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, vogliamo festeggiare anche tutte le donne della Polizia di Stato che in questa provincia, quotidianamente, con grande dedizione e professionalità, contribuiscono a garantire la sicurezza dei cittadini. Auguri a tutte!” – si legge nel messaggio ufficiale diffuso dalla Questura.

Un’occasione importante per ricordare non solo il valore del lavoro delle donne nelle forze dell’ordine, ma anche la forza, la passione e la determinazione con cui ogni giorno affrontano sfide complesse, spesso in situazioni difficili.

Oggi più che mai, la sicurezza della comunità è il frutto dell’impegno di ciascun agente, e il riconoscimento del loro ruolo è un segno di rispetto e gratitudine. Le donne della Polizia di Stato a Cagliari rappresentano un esempio di professionalità, resilienza e passione per il proprio lavoro, dimostrando che il coraggio e la dedizione non hanno genere.

In questa giornata speciale, un augurio sentito va quindi a tutte le donne che con impegno, forza e cuore contribuiscono a rendere la nostra società più sicura e più giusta.