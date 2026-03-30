In risposta a una recente aggressione, l'Arma dei Carabinieri ha innalzato nuovamente il livello di attenzione in Piazza del Carmine, area nevralgica del capoluogo e soggetta a tutela rafforzata. Nei giorni scorsi, infatti, una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta a seguito di diverse chiamate da parte di cittadini, allarmati per una lite in corso tra alcuni stranieri.

Sul posto, i militari hanno individuato un giovane di origini algerine, che presentava lievi ferite da taglio al polso e alla coscia sinistra. Il ragazzo ha raccontato - come riferito dall'Arma - di essere stato poco prima aggredito da tre connazionali i quali, dopo averlo colpito, gli avrebbero sottratto due buste della spesa per poi dileguarsi rapidamente prima dell'arrivo delle pattuglie.

Soccorso e medicato nell'immediatezza dal personale del 118, il giovane è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina, lungo complessivamente 24 centimetri, nascosto tra gli indumenti e, per questo motivo, deferito all'Autorità Giudiziaria.

L'episodio ha rappresentato un elemento di criticità che ha spinto il Comando Provinciale a intensificare ulteriormente i presidi di sicurezza nell'area durante l'intero fine settimana, applicando con fermezza l'ordinanza prefettizia che ha istituito la zona a tutela rafforzata, recentemente prorogata. In un'operazione congiunta che ha visto operare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in sinergia con i colleghi delle Stazioni di Cagliari Villanova, Stampace e Sant'Avendrace, sono state identificate ben 86 persone.

I controlli mirati hanno poi portato all'immediato allontanamento dalla piazza di sette uomini, di età compresa tra i 21 e i 42 anni, originari di Tunisia, Algeria, Gambia, Guinea e Senegal. Si tratta di persone alcune delle quali senza fissa dimora e altre residenti in vari centri dell'Isola come Villacidro, Selargius, San Gavino Monreale e lo stesso capoluogo, tutti già noti alle Forze di Polizia.

Le loro posizioni sono state valutate per la palese violazione delle disposizioni previste dall'ordinanza prefettizia, concepita proprio per contrastare situazioni di marginalità e restituire gli spazi pubblici alla serena fruizione della collettività.

"L'attività operativa del fine settimana - sottolineano i Carabinieri - si inserisce nel più ampio e costante dispositivo di prevenzione e controllo del territorio messo in campo dall'Arma dei Carabinieri, confermando l'impegno quotidiano nel presidiare in modo capillare le aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e degrado, con il preciso obiettivo di garantire la sicurezza, il decoro e la tranquillità della comunità cittadina.